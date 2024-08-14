Обновлён мировой рейтинг одесских теннисисток

Женская теннисная ассоциация на своём официальном сайте обновила рейтинг организации.

Об этом сообщает издание XSPORT.

Первой в рейтинге остаётся полька Ига Швентек.

Первой ракеткой Украины осталась киевлянка Марта Костюк, опустившаяся с 20-го на 21-е место рейтинга.

Одесситка Даяна Ястремская опустилась на 7 позиций и стала 34-й.

Элина Свитолина поднялась на 4 места в рейтинге – стала 30-й.

Проживающая в Одессе теннисистка из Николаева Екатерина Байндль занимает 221-ю позицию.

Одесса News информировала, что Элина Свитолина вернулась к сотрудничеству с тренером Эндрю Бэтлсом и сейчас выступает вместе с Даяной Ястремской в американском городе Цинциннати на турнире с призовым фондом $3,211,715.

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