Апелляционный суд в Амстердаме назначил нового судью по делу о «скифском золоте».

Об этом сообщил Укринформ со ссылкой на пресс-службу суда.

Согласно пресс-релизу, суд проинформировал все стороны о назначении нового судьи — Джерарда Левина, а также предложил им представить в письменном виде свои предложения по дальнейшему рассмотрению дела.



Как сообщала Одесса News, 28 октября 2020 года Апелляционный суд в Амстердаме удовлетворил просьбу Украины по делу о «скифском золоте» по отводу судьи в связи с подтверждением его связи с адвокатами крымских музеев, что может свидетельствовать о предвзятости судьи при рассмотрении дела.

Производство по сути было приостановлено до решения вопроса об отводе.

В частности, по информации Минюста, судья Апелляционного суда Амстердама в течение нескольких лет осуществлял представительство интересов российской компании «Промнефтестрой» в деле против ОАО «НК «ЮКОС2», то есть фактически защищал интересы Российской Федерации по делам в пользу «Промнефтестроя». А представительство интересов «Промнефтестроя» он осуществлял в тесном сотрудничестве с адвокатами, которые представляют интересы крымских музеев по делу о «скифском золоте».

Коллекцию скифского золота привезли в музей в Амстердаме на выставку «Крым: золото и тайны Чёрного моря» еще до захвата полуострова Россией.

Окружной суд Амстердама 14 декабря 2016 года принял решение о том, что экспонаты крымских музеев должны быть возвращены в Украину. Решение было принято на основе конвенции ЮНЕСКО, согласно которой художественные ценности должны быть возвращены суверенному государству, предоставившему их для временной экспозиции.

28 марта 2017 года Апелляционный суд Амстердама получил от представителей крымских музеев апелляцию на это решение суда.

«Скифское золото», пока длится судебная волокита, хранится в музее Аллард Пирсона в Амстердаме.

На главном фото: здание Апелляционного суда в Амстердаме