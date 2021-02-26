Степанов объяснил, почему в 2017 году внёс залог за Стерненко

В 2017 году Максим Степанов, возглавлявший тогда Одесскую областную государственную администрацию, внёс залог за арестованного активиста Сергея Стерненко.

Об этом Степанов рассказал в программе «Право на власть» на канале «1+1».

«В 2017 году это была моя реакция на несправедливость. Он никогда не был моим хорошим знакомым. Это была моя реакция на ситуацию. Это нормальная реакция на несправедливость», — пояснил Степанов.

Он напомнил, что тогда речь шла об акции против застройки одесского Летнего театра. Стерненко обвинили «в массовых беспорядках» и избрали меру пресечения — арест на 60 суток с правом внесения залога в 600 тыс. гривен. Степанов внёс залог.

Как сообщала Одесса News, 18 ноября 2017 года заранее анонсированный мирный протест одесситов против застройки превратился в столкновения с полицией. Стороны обвинили друг друга в «проплаченных провокациях».

24 ноября Приморский суд Одессы поместил Стерненко под стражу как сподозреваемого в организации массовых беспорядков в Горсаду 18 ноября. По данным правоохранителей, Стерненко нанёс телесные повреждения начальнику одесской полиции Дмитрию Головину.

Степанов тогда на своей странице в Facebook написал: «Считаю, что сумма залога — категорически недопустимая. Сергей Стерненко выйдет на свободу в понедельник. Я лично внесу за него залог. За справедливость нужно бороться», при этом сразу оговорившись, что не согласен «со всеми действиями Стерненко». «И я об этом говорил ему и лично, и публично. Здесь о другом. О справедливости. О Летнем театре. Об Одессе, одесситах и человечности».

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