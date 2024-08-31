Директор одесской агрофирмы отправил бобы на Сейшелы, а налог не заплатил

На директора сельскохозяйственного предприятия прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт по факту умышленного уклонения им от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Об этом сообщает прокуратура.

Следствием установлено, что директор предприятия, занимающегося оптовой торговлей зерном, умышленно уклонился от уплаты налога на прибыль. Обвиняемый не включил в налоговую отчётность за 1 квартал 2024 года часть полученной прибыли от экспорта 7,5 тыс. тонн соевых бобов.

Отмечается, что продукция экспортировалось морским путём на Сейшельские острова.

«Количество фактически проданной продукции и доход фирмы были в разы больше официально задокументированных в налоговой декларации. Соответственно, сумма налогов и других обязательных платежей должна была уплачиваться больше. В результате таких неправомерных действий в госбюджет не поступило почти 19 млн грн налогов», — говорится в сообщении.

В настоящее время обеспечено возмещение нанесённого государству ущерба в полном объёме.

Одесса News информировала, что в августе 2024 года Одесской областной прокуратурой направлен в суд обвинительный акт в отношении двух директоров подрядных компаний за расхищение 3,7 млн ​​грн, выделенных на восстановление энергоинфраструктуры Одесской области после вражеских обстрелов.

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