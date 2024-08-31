Одесская полиция задержала организатора незаконного канала переправки лиц

Следователи следственного управления Главного управления Национальной полиции в Одесской области совместно с сотрудниками управления стратегических расследований в Одесской области ДСР Нацполиции Украины установили, что 31-летний житель Одессы предложил военнообязанному гражданину переправить его в Молдову вне пределов официальных пунктов пропуска взамен на денежное вознаграждение.

Как сообщает ГУ НП, злоумышленник разъяснил мужчине, как будет осуществлять его переправку, что нужно взять с собой и как действовать в пути к пересечению границы и уже непосредственно в чужой стране.

«Маршрут он проложил через реку, а за его организацию запросил 6500 долларов. Полицейские задержали правонарушителя при получении им оговоренной суммы», — говорится в сообщении.

Деньги изъяли, а фигуранту сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 (незаконной переправки лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины. Это преступление карается лишением свободы сроком до девяти лет.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения 454 200 гривен залога, которым он воспользовался.

В настоящее время проверяется причастность мужчины к совершению других аналогичных преступлений. Следствие продолжается.

Одесса News информировала, что в августе 2024 года Государственное бюро расследований (ГБР) объявило в международный розыск подозреваемого в нападениях на граждан действующего народного депутата из Одессы Артёма Дмитрука, незаконно пересекшего госграницу Украины с Молдовой.

Фото: ГУ НП в Одесской области

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