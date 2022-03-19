Одесские правоохранители разоружили пятерых человек

Правоохранители привлекают к ответственности пятерых жителей Одесской области за незаконное обращение с оружием и боевыми припасами.

Как сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области, полицейскими, обеспечивающими фильтрационные мероприятия на блокпостах в Раздельнянском и Одесском районах, при осмотре вещей в автомобилях, у одного из водителей 23-х лет была обнаружена боевая граната РГД-5, а у другого, 26-летнего молодчика, – пистолет неизвестного происхождения, гладкоствольное ружьё и патроны к ним.

Ещё двое мужчин — 38-ми и 35-ти лет из Одессы, соседи по дому — прямо во дворе многоэтажки начали выяснять отношения между собой с огнестрельным оружием. Осознав последствия своего поступка, правонарушители попрятались по квартирам, впрочем, патрульные со следственно-оперативной группой быстро установили их лица. У обоих правоохранители обнаружили по автомату Калашникова и патроны.



Пятый, 58-летний правонарушитель, как выяснили оперативники, дома под Одессой прятал среди имитационно-тренировочных гранат боевую Ф-1, а также пистолет неизвестного происхождения.

Оружие и боеприпасы следственно-оперативные группы территориальных подразделений полиции у злоумышленников изъяли и направили на экспертизу. В Единый реестр досудебных расследований полицейские внесли сведения по ч.1 ст.263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает за это правонарушение наказание в виде лишения свободы сроком от трёх до семи лет. Продолжается следствие.

Полицейские отмечают, что на период военного положения Верховная Рада приняла Закон «Об обеспечении участия гражданских лиц в защите Украины», дав право гражданскому населению использовать огнестрельное оружие в национальном сопротивлении врагам. Соответственно определён упрощённый, но чёткий порядок того, кому и как оно может быть выдано. Незарегистрированное оружие, как и в мирное время, в нашей стране запрещено.

Как сообщала Одесса News, прокуроры Приморской окружной прокуратуры г.Одесса объявили подозрение жителю Одесской области в краже имущества журналиста из Германии в условиях военного положения.

Фото: Нацполиция в Одесской области

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