Житель Одессы позарился на имущество немецкого журналиста

Прокуроры Приморской окружной прокуратуры г.Одесса поставили в известность о подозрении жителя Одесской области в краже имущества гражданина Германии в условиях военного положения.

Как сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры, установлено, что 16 марта злоумышленник, находясь в помещении одного из одесских отелей, похитил документы и более 200 000 гривен у иностранного журналиста – представителя Немецкого телевидения.

Во время задержания злоумышленника неподалёку от Каролино-Бугаза похищенное имущество изъято и возвращено потерпевшему.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи ОП №5 ОРУП №1 ГУНП в Одесской области.

Как сообщала Одесса News, с целью наживы, в период военного положения, четверо жителей Одесской области напали на двух переселенцев из Николаева.

Фото: Нацполиция в Одесской области

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