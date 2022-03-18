23-й день войны: ВСУ продолжают наносить сокрушительные удары по врагу

Состояние, положение и характер действий сил обороны существенных изменений в последние сутки не претерпели.

По данным Генштаба ВСУ Украины, Вооружённые Силы страны продолжали наносить сокрушительные удары по группировкам войск врага, пытающихся закрепиться и удерживать захваченные оборонительные рубежи.

«В течение суток украинскими защитниками и защитницами было частично уничтожено и остановлено продвижение вглубь территории Украины подразделений из состава 437 учебного полка и 26 танкового полка Вооружённых сил Российской Федерации, потери врага уточняются. Также, за предыдущие сутки, бомбардировочной и штурмовой авиацией Воздушных Сил Вооружённых Сил Украины были нанесены мощные удары по колоннам военной техники противника. Зенитными ракетными войсками и истребительной авиацией были поражены 14 воздушных целей врага (7 самолётов, вертолёт, 3 БПЛА и 3 крылатые ракеты)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что поскольку оккупанты существенно исчерпали человеческие ресурсы (безвозвратные и санитарные потери, причинённые подразделениями ВСУ, случаи самоувечья с целью уклонения от участия в боевых действиях и психогенные потери), командование вооружённых сил РФ вынуждено переходить к крайним мерам в вопросах комплектования личным составом. Проводят скрытую мобилизацию, привлекают так называемых добровольцев, срочников и курсантов, а также наёмников из Сирии.

«На отдельных временно занятых территориях российские захватчики пытаются создать себе показательный положительный имидж, раздавая продовольственные товары гражданскому населению. В то же время проводятся активные поиски и задержания проукраинских активистов, госслужащих, участников АТО/ООС и членов их семей, а также других граждан, которые могут организовать сопротивление оккупации», — говорится в сводке Генштаба.

Враг продолжает нести урон. Есть проблемы с обеспечением подразделений. Низкое морально-психологическое состояние личного состава приводит к увеличению количества случаев дезертирства и отказов военнослужащих РФ и наёмников участвовать в войне против Украины.

Как сообщала Одесса News, 18 марта российские захватчики нанесли 18 марта ракетный удар по окрестностям пгт Великодолинское в Одесской области. Вражеская крылатая ракета морского базирования была сбита зенитным ракетным подразделением Воздушных сил ВСУ.

Фото: Генштаб ВСУ

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod