В Измаильском районе задержали браконьеров с 1,5-миллионным уловом рыбы

В Измаильском районе Одесской области задержаны два браконьера во время совместного рейда полиции с инспекторами Одесского рыбоохранного патруля на берегу озера Кугурлуй.

Об этом сообщает в Facebook Главное управление Нацполиции в Одесской области.

Отмечается, что с помощью 15 сеток общей протяжённостью более трёх тысяч метров рыбаки выловили более 600 единиц различных видов рыб массой почти 250 килограммов — щука, карась серебристый, тарань, лещ, судак, карп, толстолобик, белый амур и окунь.

Своими действиями браконьеры нанесли государству почти 1,5 миллиона гривен ущерба.

Полиция изъяла биоресурсы, лодку, из которой они разбрасывали запрещённые орудия ловли, и сами сети.

Против браконьеров возбуждено уголовное дело за незаконное занятие рыбным промыслом, причинившее существенный ущерб.

После проведения следственных действий и получения заключения эксперта будет решаться вопрос о сообщении рыбакам о подозрении. За совершённое им грозит штраф в размере от 17 до 51 тысячи гривен или ограничение свободы на срок до трёх лет.

Одесса News информировала, что сотрудники сектора реагирования патрульной полиции Болградского райотдела полиции совместно с работниками сектора водной полиции Измаильского райотдела полиции во время патрулирования побережья озера Ялпуг в декабре 2023 года задержали браконьера, который занимался ловлей рыбы сетями.

Фото: ГУ НП в Одесской области/Facebook

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