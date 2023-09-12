Одесские подростки причастны к воровству велосипедов и гаджетов на пляжах

Полицейские разоблачили подростков, причастных к воровству имущества одесситов. Среди фигурантов – местные ребята в возрасте от 13 до 17 лет.

Некоторые из них соблазнились вещами отдыхающих на пляжах, а некоторые велосипедами в подъезде многоэтажки, — сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области.

Отмечается, что одно из последних событий произошло на 16-й станции Большого Фонтана, где самые маленькие по возрасту дети похитили четыре мобильных телефона общей стоимостью более 20 тысяч гривен, которые компания молодёжи оставила в сумке на песке без присмотра, уйдя купаться.

«Принятыми мерами полицейские установили правонарушителей и изъяли у них два гаджета, остальные два – они продали», — сообщают полицейские.

На соседнем пляже двое старших подростков 15-ти и 16-ти лет аналогичным образом похитили рюкзаки с гаджетами и личными вещами ещё одной компании отдыхающих. Пострадавшие получили имущественный ущерб на сумму более 40 тысяч гривен.

Впрочем, полицейские и этих правонарушителей разыскали и изъяли у них всё чужое имущество.

Полиция информирует также о двух юных одесситов в возрасте 15 и 17 лет, которые из подъезда многоэтажки на Фонтанской дороге угнали два велосипеда общей стоимостью более 10 тысяч гривен, принадлежавших супружеской паре.

Ребята планировали продать двухколёсники, дав объявления на одном из популярных интернет-сайтов, но не удалось: полицейские их разоблачили и изъяли велосипеды.

По фактам краж, совершённых во время военного положения, относительно 13-летнего парня будет решаться вопрос применения принудительных мер воспитательного характера, поскольку он не достиг возраста, с которого наступает уголовная ответственность.

Относительно всех остальных фигурантов решается вопрос по поводу сообщения им о подозрении. Следствие продолжается.

Одесса News информировала, что в феврале 2023 года в Одесской области полицейские задержали двух мужчин, ограбивших в магазинах продавцов.

Фото и видео: ГУ НП в Одесской области

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