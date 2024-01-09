Кабмин отменил мораторий на отключение коммунальных услуг и начисление пени за долги

Кабинет Министров Украины постановлением №1405 от 29 декабря 2023 года внёс изменения в несколько предыдущих постановлений об оплате жилищно-коммунальных услуг.

Документ. в частности, отменяет положения постановления №206, принятого 5 марта 2022 года, которое запрещало начислять и взыскивать неустойку (пеню, штраф) на задолженность за жилищно-коммунальные услуги для населения, а также прекращать предоставление услуги в случае неуплаты.

Теперь мораторий на прекращение предоставления коммунальных услуг будет действовать только на оккупированных территориях и там, где ведутся боевые действия, а также, если недвижимость была повреждена в результате боевых действий, говорится в постановлении. В случае повреждения жилья владелец должен проинформировать исполнителя коммунальной услуги.

Кроме того, постановление запрещает начисление платы за жилищно-коммунальные услуги на временно оккупированных территориях с даты начала до даты завершения оккупации.

Также вводятся изменения в постановления о правилах предоставления услуг холодного и горячего водоснабжения. Так, в случае временного отсутствия в жилом помещении потребителя и других лиц более 30 календарных дней поставщикам коммунальных услуг при отсутствии счётчиков следует предоставить заявление и документальное подтверждение в электронной или бумажной форме.

Такими документами могут быть справки с места временного проживания, работы, лечения, обучения, прохождения военной службы (в том числе полученные в иностранном государстве), отбывания наказания и т.д. Если период отсутствия жильцов в квартире превышает шесть месяцев, потребитель в срок с момента окончания каждого шестимесячного периода обязан предоставлять исполнителю обновлённое заявление с соответствующими документами, чтобы ему пересчитали (или не насчитывали) стоимость пользования услугой. Однако это право не освобождает потребителя от обязательства оплачивать отопление.

Одесса News информировала, что 6 марта 2022 года правительство приняло решение не штрафовать за несвоевременную оплату коммунальных услуг.

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