Минфин дал разъяснения относительно слухов о налоге на перевод с карты на карту

Министерство финансов опровергает информацию, что Национальная стратегия доходов Украины предусматривает налогообложение любых переводов на банковские карты украинцев по ставке 18%.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

«Национальная стратегия доходов Украины – это комплексный и структурированный документ, который нужно читать внимательно. Любая мера, которая планируется к внедрению, подкреплена описанием проблематики, как обоснование необходимости каждой реформы. Отмечаем, что в тексте Нацстратегии отсутствуют меры по налогообложению поступлений на карточку физического лица», — говорится в сообщении.

В Минфине отметили, что некорректные выводы по налогообложению переводов на карты могли быть сделаны на основе информации из раздела о реформе упрощённой системы налогообложения.

«Все доходы физических лиц, полученные вне предпринимательской деятельности, кроме прямо предусмотренных Налоговым кодексом Украины, будут подлежать налогообложению по общей ставке налога на доходы физических лиц, предусмотренной Налоговым кодексом Украины», — привели в министерстве цитату из раздела.

Однако, как объясняет Минфин, в приведённом тексте отсутствуют слова о «любых поступлениях на карточку физлица».

В то же время требование по «налогообложению доходов, полученных вне предпринимательской деятельности» отражает общие принципы налогообложения, которые уже и так существуют в действующем налоговом законодательстве.

«Любая реформа налоговой политики требует наработки детальных изменений в налоговое законодательство. Ни одна фундаментальная реформа (особенно такая сложная, как изменение правил налогообложения доходов физических лиц) просто невозможна без обсуждений с общественностью, бизнесом, соответствующими органами власти», — подчеркнули в Минфине.

Отмечается также, что изменения в налогообложении могут быть введены не раньше следующего года за тем, в котором будет обеспечена конфиденциальность и защита данных в системах ГНС (в том числе информации, полученной от налогоплательщиков и налоговых агентов).

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