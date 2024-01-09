Возобновлено отопление в повреждённом от обстрела дома на ул. Ак. Заболотного в Одессе

В Пересыпском районе Одессы возобновили теплоснабжение дома по ул. Академика Заболотного, 54, который был повреждён в новогоднюю ночь в результате российских обстрелов.

Об этом сообщает Теlegram-канал «Одесса. Официально»

“По состоянию на 5 января в здании полностью восстановлено теплоснабжение, водоснабжение и электричество. Газоснабжением обеспечена подавляющая часть квартир, в которых не повреждены вентиляционные каналы”, — говорится в сообщении.

В горсовете отметили, что здание по ул. Академика Заболотного в результате атаки врага получило повреждение крыши и коммуникаций.

Жители многоэтажки остались без тепла, воды, электричества и газа. Для восстановления отопления дома в сжатые сроки демонтировали разрушенную часть крыши. Управляющей компанией, обслуживающей дом, обустроено временное защитное покрытие разрушенной крыши. Капитальные работы будут проведены после прохождения всех необходимых проектно-разрешительных процедур.

Тем временем, жильцы дома жалуются на то, что после демонтажа повреждённых плит на головы жителей двух подъездов сверху вниз течёт ледяная дождевая вода. По словам людей, воду приходится черпать вёдрами. Жильцы обращаются на горячую линию мэрии, но реакции пока нет.

Как сообщала Одесса News, мэр Одессы Геннадий Труханов проинспектировал 5 января ход выполнения ремонтных работ в доме на ул. Заболотного, который был повреждён в результате российских обстрелов.

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