В Южной Корее запретили есть собачье мясо

Парламент Южной Кореи принял специальный закон о запрещении употребления собачьего мяса.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Yonhap.

Закон, в частности, запрещающий разведение и продажу собак на мясо, принят 208 голосами, ещё двое депутатов воздержались.

Документ также предусматривает предоставление субсидий людям, которые сейчас занимаются производством собачьего мяса, чтобы они могли сменить работу. Закон вступит в силу в 2027 году после трёхлетнего «переходного периода».

Нарушителям может грозить два года заключения или штраф в размере до 30 миллионов вон (22 768 долларов).

По статистике, в Южной Корее насчитывается около 1150 собачьих ферм, 34 мясных предприятия, 219 дистрибьюторов и примерно 1600 ресторанов, продающих еду из собачьего мяса. Впрочем, его потребление в стране утратило популярность за последние десятилетия.

Зоозащитники уже приветствовали решение парламента.

Первая леди Южной Кореи Ким Кон Хи также поддержала принятие закона, заявив, что запрет этой практики был одним из президентских обещаний действующего главы государства Юн Сок Йоля. У Юна и Ким есть дома четыре собаки и три кота.

Для справки. В Сеуле протестовали из-за запрета собачьего мяса — произошли столкновения между фермерами и полицией. В ноябре прошлого года правительство и правящая партия «Власть народа» (PPP) Южной Кореи решили добиться принятия специального законодательства в течение этого года, чтобы покончить с потреблением собачьего мяса в стране.

Фото: Yonhap

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