С 24 марта государственный язык в Молдове — румынский

В пятницу, 24 марта, в Официальном мониторе Молдовы опубликовали закон об изменении названия «молдавский язык» на «румынский» в Конституции Молдовы и других государственных законах.

Таким образом, закон вступил в силу, сообщает молдавское издание NewsMaker.

Отмечается, что Парламент Молдовы 16 марта одобрил во втором чтении законопроект, предложенный фракцией партии «Действие и солидарность» (PAS), согласно которому название государственного языка в Конституции и всех других законах будет изменено с «молдавского» на «румынский».

Согласно проекту закона, словосочетание «молдавский язык», «государственный язык», «официальный язык» и «родной язык» в любой грамматической форме необходимо заменить словосочетанием «румынский язык» в соответствующей грамматической форме.

Также в части 1 статьи 13 Конституции предлагается признать устаревшим текст, «функционирующий на основе латинской графики».

Кроме того, согласно проекту PAS, праздник «Лимба ноастрэ» переименуют в «Лимба роминэ».

Все изменения необходимо будет внести в нормативные акты в течение 30 дней после вступления в силу закона.

За законопроект проголосовали 58 депутатов. Депутаты от PAS встретили результаты голосования криками «Браво».

При этом фракция коммунистов и социалистов выступила против законопроекта. Депутаты пришли на заседание с плакатами «Конституция Молдовы: Молдова, молдаване, молдавский», «Народ суверенен. PAS — тиран».

22 марта президент Молдовы Мая Санду подписала закон, предусматривающий закрепление в национальном законодательстве названия государственного языка «румынский».

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