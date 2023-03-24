Аграрии Одесской области начали сеять подсолнечник

Подсолнечник начали сеять аграрии Одесской области.

Об этом говорится в сообщении Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Отмечается также, что к севу в Украине приступили уже 18 областей – засеяли 293 тысячи гектаров яровыми культурами.

«Всеми категориями хозяйств посеяно 293 тыс. га зерновых и зернобобовых культур, из которых: яровой пшеницы – 76,1 тыс. га, ярового ячменя – 168,1 тыс. га, гороха – 35,3 тыс. га, овса – 14, 2 тыс. га», — говорится в сообщении.

За прошедшую неделю всего посеяно 210 тыс. га зерновых и зернобобовых культур, в лидерах Тернопольская область — 47,2 тыс. га, аграрии которой в целом уже засеяли 67,6 тыс. га яровыми культурами.

К севу сахарной свеклы приступили аграрии Винницкой, Волынской, Ровенской, Хмельницкой и Черкасской областей.

Для справки. По прогнозу Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, в 2023 году яровые культуры будут посеяны на 5700,1 тыс. га, что на 206,5 тыс. га меньше, чем в прошлом году.

Как сообщала Одесса News, 17-е судно с агропродукцией, зафрахтованное Всемирной продовольственной программой ООН, вышло из порта Одессы в марте 2023 года.

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