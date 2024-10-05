В Украине ввели бесплатное питание для учащихся начальных классов на 2024 год, на которое правительство выделило субвенцию на 2 миллиарда гривен.
Об этом сообщает Министерство образования и науки.
«С октября правительство обеспечит безвозмездным одноразовым питанием учащихся 1–4 классов. Для этого по инициативе Президента Украины на 2024 год из бюджета выделено 2 миллиарда гривен, которые будут переданы местным общинам в форме субвенции», – говорится в сообщении.
Как напомнили в МОН, ранее горячими обедами обеспечивали только учащихся льготных категорий, а финансирование покрывалось за счёт местных бюджетов. Государственная субвенция поможет гарантировать надлежащий уровень питания для всех учащихся начальных классов, а также будет способствовать формированию правильных пищевых привычек с раннего возраста.
Отмечается, что механизм распределения средств субвенции утверждён Кабинетом министров Украины и обеспечит равные условия для организации питания во всех заведениях общего среднего образования страны. Субвенция может быть использована как для приобретения продуктов питания, так и для оплаты услуг кейтеринга и/или аутсорсинга.
Основные условия для предоставления субвенции:
- горячее питание организуется для всех учащихся начальных классов (1-4 класса);
- в учебном заведении организован процесс очного обучения или сочетается очное с дистанционным;
- учебные заведения могут организовывать питание самостоятельно через аутсорсинг или сотрудничать с предприятиями, занимающимися кейтерингом;
- расчёт стоимости горячего питания для учащихся начальных классов не должен превышать стоимость питания для учащихся 5-11 (12) классов;
- все процессы должны отвечать требованиям Постановления Кабинета Министров Украины от 24.03.2021 г. № 305, норм НАССР и законодательству по вопросам безопасности и качества пищевых продуктов.
Субвенция является одним из шагов реформы школьного питания, инициированной первой леди Еленой Зеленской для обеспечения детей качественным полноценным питанием в учебных заведениях, а также формирования культуры здорового питания и распространения её среди украинских семей.
Одесса News информировала, что супруга Президента Елена Зеленская развивает отдельные направления педиатрии и продвигает проекты по улучшению детского питания.
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