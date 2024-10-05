В Украине ввели бесплатное питание для учащихся начальных классов на 2024 год, на которое правительство выделило субвенцию на 2 миллиарда гривен.

Об этом сообщает Министерство образования и науки.

«С октября правительство обеспечит безвозмездным одноразовым питанием учащихся 1–4 классов. Для этого по инициативе Президента Украины на 2024 год из бюджета выделено 2 миллиарда гривен, которые будут переданы местным общинам в форме субвенции», – говорится в сообщении.

Как напомнили в МОН, ранее горячими обедами обеспечивали только учащихся льготных категорий, а финансирование покрывалось за счёт местных бюджетов. Государственная субвенция поможет гарантировать надлежащий уровень питания для всех учащихся начальных классов, а также будет способствовать формированию правильных пищевых привычек с раннего возраста.

Отмечается, что механизм распределения средств субвенции утверждён Кабинетом министров Украины и обеспечит равные условия для организации питания во всех заведениях общего среднего образования страны. Субвенция может быть использована как для приобретения продуктов питания, так и для оплаты услуг кейтеринга и/или аутсорсинга.

Основные условия для предоставления субвенции:

горячее питание организуется для всех учащихся начальных классов (1-4 класса);

в учебном заведении организован процесс очного обучения или сочетается очное с дистанционным;

учебные заведения могут организовывать питание самостоятельно через аутсорсинг или сотрудничать с предприятиями, занимающимися кейтерингом;

расчёт стоимости горячего питания для учащихся начальных классов не должен превышать стоимость питания для учащихся 5-11 (12) классов;

все процессы должны отвечать требованиям Постановления Кабинета Министров Украины от 24.03.2021 г. № 305, норм НАССР и законодательству по вопросам безопасности и качества пищевых продуктов.

Субвенция является одним из шагов реформы школьного питания, инициированной первой леди Еленой Зеленской для обеспечения детей качественным полноценным питанием в учебных заведениях, а также формирования культуры здорового питания и распространения её среди украинских семей.

Одесса News информировала, что супруга Президента Елена Зеленская развивает отдельные направления педиатрии и продвигает проекты по улучшению детского питания.

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