Из зала суда: 7,5 лет тюрьмы получил житель Одесской области за убийство односельчанина

Результатом работы следователей полиции стал вынесенный судом обвинительный приговор 42-летнему жителю Подольского района Одесской области, лишивший жизни односельчанина.

Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области.

Семь с половиной лет проведёт убийца в местах лишения свободы, — отмечается в сообщении.

Событие произошло в селе Нестоита Куяльницкой ОТГ в начале февраля этого года. Во время застолья между хозяином дома и его гостем возникла ссора, в ходе которой владелец дома, чтобы доказать своё превосходство, нанёс приятелю несколько ударов ножом в спину. По заключению эксперта, одно из ранений привело к кровотечению и развитию опасного для жизни состояния острой кровопотери, которая и стала причиной смерти.

При наличии достаточных доказательств, собранных на этапе досудебного следствия, следователи полиции под процессуальным руководством Подольской окружной прокуратуры выдвинули фигуранту обвинения в преднамеренном противоправном причинении смерти другому человеку.

Обвинительный акт по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины правоохранители направили в суд, который, исследовав материалы дела, признал обвиняемого виновным и назначил ему наказание.

Учитывая, что обвиняемый ранее был осуждён за нанесение лёгких телесных повреждений и не уплатил назначенный штраф в размере 30 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, суд полностью присоединил его к наказанию, назначенному этим приговором.

Как сообщала Одесса News, в мае 2023 года полицейские разоблачили двух жителей Раздельнянского района Одесской области в незаконном лишении свободы и умышленном убийстве своего знакомого, тело которого закопали в палисаднике.

Фото и видео: ГУ НП в Одесской области

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