Определён город, в котором пройдёт «Евровидение-2025»

69-й международный песенный конкурс «Евровидение-2025» пройдёт в Базеле на арене St. Jakobshalle – третьем по численности населения городе Швейцарии.

Об этом 30 августа сообщается на сайте организаторов конкурса.

«Базель выбран в качестве принимающего города, и это первый случай, когда конкурс песни «Евровидение» не принимает столица на протяжении шести конкурсов подряд», – отметили организаторы.

По словам исполнительного руководителя Европейского вещательного союза (EBU) Мартина Эстердаля, стратегическое расположение Базеля на перекрёстке европейских дорог делает его идеальным местом для мероприятия.

«EBU рад, что Базель был выбран в качестве города-организатора конкурса песни «Евровидение 2025″. Конкурс зародился в Швейцарии, в Лугано, в 1956 году, и здорово вернуть его на родину почти 70 лет спустя. Исключительное место проведения St. Jakobshalle и выдающееся гостеприимство города обеспечат незабываемые впечатления для делегаций, артистов и поклонников», – заявил он.

Гранд-финал «Евровидения-2025» состоится 17 мая 2025 года, а полуфиналы пройдут 13-го и 15 мая.

Одесса News информировала, что победителем «Евровидения 2024», гранд-финал которого состоялся в мае в шведском Мальмё, стали представители Швейцарии — Nemo с песней The Codе.

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