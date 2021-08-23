Групповой конфликт с охраной произошёл сегодня в Аркадии

Одесские полицейские привлекли к ответственности нарушителей общественного порядка в Аркадии.

Как сообщает Одесское районное управление полиции №1, 23 августа группа молодых людей начала конфликт с сотрудниками частной охраны, угрожая им физической расправой.

Отмечается, что инцидент своевременно урегулировали прибывшие правоохранители.

«Лица всех пятнадцати участников происшествия установлены. Это местные жители в возрасте от 12 до 26-ти лет. У троих из них изъяли баллончики с веществом слезоточивого действия», — говорится в сообщении.

К административной ответственности за мелкое хулиганство привлечено девять человек. У шестерых несовершеннолетних, не достигших возраста, с которого наступает ответственность за этот вид правонарушений, в присутствии родителей отобрали объяснения и отпустили домой.

Как сообщала Одесса News, в одесском СИЗО стартовал социальный проект для помощи трудным подросткам — «Киберспорт, стриминг и блоггинг как полезный досуг для заключённых».

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