Одесса отмечает День независимости

24 августа отмечается День Независимости Украины.

День Независимости Украины отмечается ежегодно 24 августа в честь принятия Верховной Радой УССР в 1991 году Акта провозглашения независимости Украины — политико-правового документа, который стал свидетельством нового статуса украинского государства.

Сегодня в Одессе пройдёт ряд официальных мероприятий, санкционированных местными властями.

Так, в 9 утра в парке им.Т.Г. Шевченко состоится церемония возложения цветов к памятнику Кобзаря.

В это же время начнётся Марш защитников и патриотов Украины, участники которого пройдут по улицам Одессы по маршруту: Театральная площадь — ул.Ришельевская — ул.Пантелеймоновская — Привокзальный переулок — Итальянский бульвар — Куликово поле — ул. Канатная — сквер Героев Небесной Сотни — мемориальный камень на месте сооружения Мемориала воинам Одессы. Возле мемориального камня состоится митинг.

В 11:00 — торжественное прохождение боевых кораблей, пролёт авиации, показ воздушного, морского и статистического вооружения и военной техники (мыс Малый Фонтан и Морской вокзал).

С 11:00 в парке им. Т.Г.Шевченко будут проходить концертные шоу-программы; развлечения для детей — аниматор, аквагрим, детские конкурсы; яркие фотозоны; розыгрыши билетов в зоопарк; фуд-корты; ярмарка handmade.

В 12:30 в парке Шевченко состоится презентация Аллеи имени Тараса Шевченко.

С 8:00 до 14:00 в парке Шевченко пройдёт забег в вышиванках.

Возле эстрадной площадки «Ракушка» (парк им. Т.Г. Шевченко) в 15 часов состоится мероприятие «Национальный рекорд Украины: самая массовая дегустация кондитерских изделий «БКК от Шефа» — презентация торта-новинки «Киевский подарок от Шефа» от звёздного ведущего Эктора Хименес-Браво. Яркие фотозоны, лотерея и вкусные подарки. Дегустация торта-новинки — бесплатная.

Завершится празднование Дня Независимости Украины большим гала-концертом на Потёмкинской лестнице (19:00) и праздничным фейерверком в 22.30 на Думской площади.

24 августа в храмах Одессы пройдут молебны за Украину.

С праздником, одесситы!

Одесса News рассказывала о событиях в Одессе по случаю Дня Государственного Флага Украины.



Фото: Ольга Черненко и Александр Александров/Одесса News

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