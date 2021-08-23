Над Потёмкинской лестницей подняли 30-метровый флаг Украины

23 августа по случаю Дня Государственного Флага Украины в Одессе, по традиции, огромное полотнище Государственного флага торжественно пронесли над знаменитой Потёмкинской лестницей.
В этом году к 30-летию независимости Украины длина флага составила 30 метров, сообщает официальный сайт города.
Как сообщала Одесса News, сегодня поднят Флаг перед зданием Одесского горсовета и Международного аэропорта «Одесса».
Фото: «Одесса»
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