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  4. Над Потёмкинской лестницей подняли 30-метровый флаг Украины

Над Потёмкинской лестницей подняли 30-метровый флаг Украины

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23 августа по случаю Дня Государственного Флага Украины в Одессе, по традиции, огромное полотнище Государственного флага торжественно пронесли над знаменитой Потёмкинской лестницей.

В этом году к 30-летию независимости Украины длина флага составила 30 метров, сообщает официальный сайт города.

Как сообщала Одесса News, сегодня поднят Флаг перед зданием Одесского горсовета и Международного аэропорта «Одесса».

Фото: «Одесса»

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