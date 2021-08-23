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Перед зданием Одесского горсовета поднят Государственный Флаг: как это было

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23 августа возле мэрии Одессы на Думской площади торжественно подняли Государственный флаг Украины.

Как сообщает корреспондент Одесса News, в торжественной церемонии приняли участие председатель Одесской облгосадминистрации Сергей Гриневецкий, председатель облсовета Григорий Диденко, мэр Одессы Геннадий Труханов, представители Одесского городского совета, руководство и военнослужащие разных родов войск, представители общественности.

Геннадий Труханов поздравил одесситов с праздниками — Днём Флага Украины и Днём независимости.

Фото: Odessa Online

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