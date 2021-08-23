Как в Одессе провести праздничный день 24 августа и не пропустить фейерверк

24 августа, в день 30-й годовщины независимости Украины, в Одессе состоится множество интересных мероприятий, как официального, так и неофициального характера.

Так, в парке им.Т.Г. Шевченко состоится церемония возложения цветов к памятнику Кобзаря. Присоединяйтесь в 09:00.

В 09:00 начнётся Марш защитников и патриотов Украины, участники которого пройдут по улицам Одессы по маршруту: Театральная площадь — ул.Ришельевская — ул.Пантелеймоновская — Привокзальный переулок — Итальянский бульвар — Куликово поле — ул. Канатная — сквер Героев Небесной Сотни — мемориальный камень на месте сооружения Мемориала воинам Одессы. Возле мемориального камня состоится митинг.

В 11:00 — торжественное прохождение боевых кораблей, пролёт авиации, показ воздушного, морского и статистического вооружения и военной техники (мыс Малый Фонтан и Морской вокзал).

С 11:00 в парке им. Т.Г.Шевченко будут проходить концертные шоу-программы; развлечения для детей — аниматор, аквагрим, детские конкурсы; яркие фотозоны; розыгрыши билетов в зоопарк; фуд-корты; ярмарка handmade.

В 12:30 в парке Шевченко состоится презентация Аллеи имени Тараса Шевченко.

С 8:00 до 14:00 в парке Шевченко пройдёт забег в вышиванках.

Возле эстрадной площадки «Ракушка» (парк им. Т.Г. Шевченко) в 15 часов состоится мероприятие «Национальный рекорд Украины: самая массовая дегустация кондитерских изделий «БКК от Шефа» — презентация торта-новинки «Киевский подарок от Шефа» от звёздного ведущего Эктора Хименес-Браво. Яркие фотозоны, лотерея и вкусные подарки. Дегустация торта-новинки — бесплатная.

Завершится празднование Дня Независимости Украины большим гала-концертом на Потёмкинской лестнице (19:00) и праздничным фейерверком по окончании концерта.

Программа основных мероприятий в Одессе в День Государственного Флага Украины — 23 августа — здесь.



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