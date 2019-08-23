Зеленский запустил флешмоб ко Дню Государственного Флага

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев провести флешмоб ко Дню Государственного Флага.

Об этом он сказал в видеообращении на странице в сети Facebook.

🇺🇦🇺🇦🇺🇦 Geplaatst door Володимир Зеленський op Donderdag 22 augustus 2019

Зеленский призвал украинцев гордиться своей страной не только онлайн.

«У меня есть предложение к каждому украинцу с каждого уголка нашей неньки и ко всем украинцам мира – сделаем флешмоб. Давайте завтра раскрасим в жёлто-голубой цвет нашу планету, давайте вывешивать украинский флаг из окон, чтобы каждая улица, каждая площадь, каждый город, вообще вся страна стала жёлто-голубой»,

— сказал Зеленский.

Также Президент отметил, что сейчас есть территории в Украинском государстве, на которых украинцы вынуждены прятать украинский флаг.