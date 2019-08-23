Уволен начальник Одесской таможни

Александр Власов уволен с должности главы Одесской таможни Государственной фискальной службы (ГФС) Украины после критики, прозвучавшей в его адрес, Президента Украины Владимира Зеленского во время визита в Одессу в июле этого года.

Об этом говорится в приказе, опубликованном изданием Цензор.НЕТ.

И.о. главы ГФС Денис Гутенко своим приказом уволил Александра Власова с поста начальника Одесской таможни «по согласию сторон на основании заявления Власова».

Как сообщала Одесса News, 6 июля во время поездки во Львовскую и Закарпатскую области Владимир Зеленский призвал Власова принять жёсткие решения по главам четырёх таможен Западного региона — Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой. 9 июля Власов написал в Facebook, что уволил этих руководителей.

Однако, Власов президентского требования в полном объёме не выполнил. Он освободил от выполнения обязанностей двух должностных лиц, а ещё двоих отправил в отпуск по состоянию здоровья близких родственников. 13 июля в Одессе Зеленский призвал Власова написать заявление об увольнении. Власов ответил, что «сегодня же напишет заявление» и отправит его в Кабмин.

Кстати. Власова назначили на должность главы Одесской таможни ГФСУ после увольнения Юлии Марушевской по итогам отборочного кадрового конкурса. До этого он возглавлял Главное межрегиональное управление оперативного обеспечения ГФСУ в зоне АТО, Межведомственный целевой центр по предотвращению и выявлению нарушений законодательства по вопросам таможенного дела при Минфине, был командиром спецподразделения налоговой полиции ГФСУ «Фантом», работал также в СБУ и на Николаевской таможне.

Фото: Цензор.НЕТ