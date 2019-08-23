Одесский морвокзал принимает Всеукраинский конкурс красоты

Всеукраинский конкурс красоты Miss Beauty Summer 2019 состоится 26 августа на сцене Летнего Театра «Морвокзал» в Одессе.

Зрители увидят красивые выходы участниц в национальных нарядах, купальниках и вечерних платьях.

Гостей порадуют выступления известных исполнителей украинского шоу-бизнеса, в частности, пародиста Валерия Юрченко, финалиста шоу «Україна має талант», актёра телепроектов «Большая разница», «Вечерний Киев», «Комик на миллион», а также певицы Ксанти, известной своими хитами «Назавжди», «Коля», «LUNA».

Начало в 20 часов.

Билеты можно купить здесь.