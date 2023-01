Куда пойти в Одессе на рождественских выходных 7-8 января

В рождественские выходные одесские учреждения культуры и искусства, имеющие укрытия или находящиеся рядом с ними, а также обладающие системами энергоснабжения, предлагают одесситам и гостям города разнообразную культурную программу.

7 января КП «Одесгорэлектротранс» приглашает на первую в новом году экскурсию в свой музей. Приходите к 12 часам. Адрес: Алексеевская площадь, 21а. Вход свободный, запись по телефону 7-886-886.

7 января в Одесском театре музкомедии им. М. Водяного «Brawl Stars против Minecraft» — новейший в Украине, интерактивный шоу-спектакль для детей и их родителей по мотивам двух самых популярных игр для детей нашего времени. Вас ждёт море положительных эмоций: интерактивы, танцы, перемещения в пространстве и времени. У детей появится возможность окунуться в атмосферу своих любимых игр, познакомиться с любимыми героями поближе, а также всем вместе отправиться на встречу приключениям в разные миры, чтобы найти яйцо дракона и обрести новую невероятную силу. Самая главная задача всех юных зрителей помочь Бравлерам не дать Роботу Боссу захватить мир Brawl Stars, а также подружиться с жителями Minecraft. Приходите в 11 или в 13 часов. Стоимость билетов от 100 гривен.

7 января Одесский оперный театр приглашает на балет «Красная Шапочка». Путешествие в мир любимых сказок – это всегда незабываемо, приходите к 12 часам. Вашему вниманию – балет на 2 действия по мотивам одноименного произведения Шарля Перро на музыку Людвига ван Бетховена, Адольфа Адана, Джузеппе Верди, Поля Мориа, Джоаккино Россини, Шарля Гуно, Петра Чайковского, Иоганна Штрауса. На сцене – талантливые артисты балетной студии Светланы Антиповой. Постановка подарит приятные впечатления публике всех возрастов. Ведь язык танца и красивая музыка способны наполнить досуг каждого положительными эмоциями. На сцене оживут всем знакомые образы, созданные сказочником Перро: Красная Шапочка, её бабушка, хитрый волк и смелые охотники. Приключения маленькой героини вызовут огромный интерес у юных зрителей, а взрослую публику проведут в замечательный мир детства. Художественный руководитель постановки – заслуженная артистка Украины Светлана Антипова. Длительность спектакля – 1 час 40 минут, с антрактом. Стоимость билетов — 70-250 гривен.

8 января премьера спектакля «8 любящих женщин» в Одесском областном академическом драматическом театре. Женщина – это всегда тайна. И это уже любопытно! А когда их восемь и все они любящие? И все француженки? При том, как известно, у каждой любящей женщины есть свой скелет в шкафу. Обязательно приходите к 18 часам и увидите, что произошло в одном достойном пригородном доме недалеко от Парижа. Стоимость билетов от 100 гривен.

8 января одну из самых красивых музыкальных сказок – «Изумрудный город» – покажут в Одесском театре оперы и балета. Эта знакомая всем с детства история посвящена маленькой девочке Элли из Техаса и её приключениям в Волшебной стране. В постановке прозвучит музыка Джузеппе Верди, Жоржа Бизе, Вольфганга Амадея Моцарта, Джоаккино Россини, Николая Римского-Корсакова, Пьетро Масканьи и других композиторов. Длительность постановки 2 часа. Приходите к 15.00. Стоимость билетов – 70-300 грн.

8 января на сцене Одесского Дома клоунов пройдёт самая яркая и незабываемая новогодняя интерактивная программа для всей семьи с участием аниматоров из мультфильма «Как Гринч похитил Рождество». Всем известна добрая классическая Рождественская история о Гринче — зелёном и угрюмом отшельнике, который не любит Рождество. Он живёт в пещере на высокой горе, а компанию ему составляет единственный друг — пёс по кличке Макс. В программе, предлагаемой одесситам, — новые приключения вредного Гринча. В этот раз он отправился в путешествие и «не нарочно» сломал главные Рождественские часы — под угрозой оказались и праздник, и существование самого Гринча! Вот этого Гринч уж точно не может допустить. Вас ждёт незабываемая программа, любимые герои, яркие костюмы. На входе детей будут встречать Санта Клаус, Эльфы. Дети и их родители смогут вместе со сказочными героями сделать самостоятельно поделки перед началом спектакля. После спектакля будет возможность сделать фотографию со всеми сказочными героями. Стоимость билетов от 275 гривен. Приходите к 11.00.

До 15 января Дом Блещунова приглашает на волшебную выставку Елены Лесниковой «Белый лист». Это маленькое предновогоднее волшебство, созданное талантом театрального художника. Выставка очень атмосферная, тёплая и оставляет ощущение умиротворения и радости. 7-8 января музей работает для посетителей с 11 до 16 часов. Также в эти дни в музее проходит мастер-класс для детей и взрослых мастерская «Ёлочные украшения» (13:00-15:00). Уточняйте подробности в преддверии мероприятия по телефону: +380503905232 (Мария). Адрес проведения: ул. Польская, 19. Вход в “Квартиру №6” сквозь ворота – чтобы попасть, звоним по телефону 048 7221081.

До 20 января в галерее «АртОдесса» Летнего театра Горсада выставка с чуть загадочным названием — «Летний. Снег». Летний — значит название театра, а снег — это то, чего нам всем сейчас не хватает в качестве символа чистоты и обновления, истинно предновогоднего настроения. Выставка собрала работы 17 одесских мастеров-живописцев, но есть работы скульпторов и керамистов. Все их работы объединяет одно — снежно-зимняя тематика.

До 22 января Одесский музей западного и восточного искусства приглашает на международный выставочный проект «Медведь всегда с тобой» (The Bear Will Be Always With You). Вместе с проектом «Кукльтура», при поддержке международных фестивалей Teddybar Total (Германия) и Hugglets (Великобритания), музей проводит яркий праздник для детей и взрослых, для тех, кто продолжает жить в Украине и для кого ощущение сказочной атмосферы очень важно во время войны. Герои праздника — мишка Тедди, который в 2022 году отмечает 120-летний юбилей, и его друзья. За годы своего существования Тедди перестал быть обычной игрушкой, но снискал славу как символ милосердия, помощи детям и ветеранам войн. Тысячи мишек из разных стран уже попали к украинским детям в качестве поддержки и лучших друзей, которые могут подарить не только тёплые объятия, но и чувство заботы.

Вашему вниманию представлены 2 тематических зала:

«Медведь всегда будет тебя любить/ The Bear Will Always Love You», в котором представлена коллекция тедди-медвежат проекта «КуклЬтура» — знакомство с классическими образами медвежонка Тедди, его историей. Среди экспонатов можно будет увидеть почтенного гостя со 110-летней историей

«Медведь, иди со мной/ The Bear, Walk With Me» — современный взгляд на Тедди как объект искусства (в жанре тедди-арт, скульптуры, живописи, коллажа, скетча, манга и других техник).

Выставка работает каждый день (кроме среды) с 12:00 до 17:00. Стоимость билета — 100 грн (взрослый), 50 грн (детский). Для внутренне перемещённых лиц — вход свободный. Адрес: ул. Пушкинская, 9.

