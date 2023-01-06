Айфон с нейропроцессором: как это влияет на производительность

На Айфонах, начиная с iPhone X, начали устанавливать микропроцессоры нового типа.

Они идут под общим названием Bionic. Приставка “Био”, как многие помнят из школьного курса биологии означает “Жизнь”. То есть, тут мы имеем дело не с обычными микросхемами, а с системой искусственного интеллекта. На чипсете A 15 Bionic, под управлением которого работает флагман 2021/22 годов Айфон 13 Про Макс, выделен отдельный модуль под нейропроцессор. Что это такое?

Нейронный ускоритель (NPU) iPhone: зачем нужен

Neural Engine – это особая подсистема, интегрированная в чип микропроцессора. Поскольку в компактном корпусе смартфона сложно уместить отдельные платы для процессора и видеокарты, как в системном блоке ПК, разработчики из Apple Inc. размещают все эти компоненты на одном чипе. Таким образом микропроцессор iPhone 13 Pro Max состоит из таких частей:

самого процессора Apple A 15 Bionic с шестью программными блоками (ядрами);

модуля под графический ускоритель – GPU 5-Cores Graphics;

NPU – нейронного модуля Neural Engine.

Фишкой NPU является способность самостоятельно выстраивать нейронные связи и оптимизировать энергопотребление CPU. А если говорить простыми словами, эта система обучается в процессе работы. Перед нами полноценный искусственный интеллект.

Зачем он нужен:

Самой первой функцией NPU было распознавание лица Face ID. Сегодня таким образом можно оплачивать покупки, отключать блокировку дисплея, получать доступ к папкам с конфиденциальной информацией. Распознавание лиц нужно и для снимков. Камера Айфон 13 найдёт лица людей и автоматически настроит контраст или уровень яркости. Подбор правильных слов, словоформ и выражений при наборе текста. Вы только начинаете набирать СМС другу, а ИИ предложит варианты приветствия или исправит орфографические ошибки. Поиск нужных локаций на картах. Пиццерии, АЗС, СТО, достопримечательности. Весьма полезная функция для водителей и туристов. Также система сразу проинформирует о часах работы, номерах телефонов и прочих деталях. На Айфон 13 Про Макс Neural Engine открывает новые горизонты для любителей фото и видео. Теперь можно создавать фотографии и селфи студийного качества с массой разнообразных настроек и эффектов. А благодаря функции “Киноэффект” ваши короткие ролики будут напоминать кадры из популярных киношедевров.

Кроме того, помощник Siri благодаря внедрению NPU, который за секунду выполняет 16 триллионов операций, стала более смышлёной и проворной. Раньше система умела просто распознавать отдельные слова и искала ответ в Google. Например, если человек спрашивал “какая сегодня погода?”, смартфон переводил речь в текст и отправлял запрос в поисковик.

“Продвинутая” Siri на iPhone 13 Pro Max умеет распознавать голос своего владельца и учится понимать его речь.

iPhone и вообще вся продукция Apple поэтому и превосходит конкурентов. Здесь много внимания уделяют развитию технологий ИИ, которые находят воплощение в продуктах компании.