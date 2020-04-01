В Китае искусственный интеллект помогает диагностировать коронавирус за 10 секунд

В районной больнице Пекина начали использовать систему на основе искусственного интеллекта, которая может установить COVID-19 за 10 секунд.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Xinhua.

«Госпиталь в пекинском районе Сиаотангшан начал использовать систему на основе искусственного интеллекта, которая ускоряет процесс диагностирования COVID-19», — говорится в сообщении.

По словам директора департамента радиологии госпиталя Донга Давэя, система может отсканировать все томографические снимки, в частности, лёгких и установить диагноз нового коронавируса всего за 10 секунд.

Обычно анализ снимков продолжается до 15 минут.

По мнению Донга, новая система будет предоставлять врачам данные для специального лечения конкретных пациентов.

Сейчас в больницах уже задействованы работы с искусственным интеллектом, в частности, для доставки медикаментов и дезинфекции. Устройства могут работать от 8 до 10 часов без подзарядки.

Как сообщала Одесса News, во всём мире состоянием на утро 1 апреля умерло от коронавируса 178 100 человек, в том числе в Китае — 3 312.