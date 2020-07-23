В Украине подтвердили за сутки 856 новых случаев COVID-19

По состоянию на 23 июля, в Украине лабораторно подтверждено 61 851 случай COVID-19, за сутки — 856.

Об этом сообщается на специальном ресурсе СНБО по мониторингу распространения эпидемии коронавируса.

В течение суток зафиксировано 17 новых летальных случаев. Выздоровели 828 пациента.

Всего в Украине зарегистрирована 1 551 смерть от COVID-19. Выздоровели — 34 000.

Наибольшее количество заболевших — во Львовской области (8 462), Киеве (7 278) и Черновицкой области (5 443).

Как сообщала Одесса News, Кабинет министров продлил карантин до 31 августа и утвердил разделение страны на 4 типа эпидемических зон и критерии такого деления.

Фото: «Одесса»

Инфограмма: Укринформ