Канадскому специалисту удалось «оживить» древнеримских императоров

Канадский специалист в области виртуальной реальности Дэниел Вошарт создал карантинный проект, в основе которого — наполнение цветами лиц древних статуй римских императоров.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на The Verge.

Отмечается, что реализация других проектов Вошарта замедлилась из-за пандемии коронавируса, поэтому он решил заняться «оживлением» старых статуй. В поиске материала для трансформации Вошарт выбрал статуи императоров Римской империи.

Для создания портретов Вошарт использует комбинацию разных ресурсов и программ. Основной из них является ArtBreeder, которая с помощью машинного обучения оперирует портретами и пейзажами.

На сайте программы есть большое количество лиц в разных стилях, каждое из которых можно настроить с помощью ползунков, что напоминает экран создания персонажей видеоигр.

Дизайнер загрузил в ArtBreeder изображения императоров, которые он собрал из статуй, монет и картин, а затем вручную отредактировал их, опираясь на исторические описания. «Я работал в Photoshop, загружал изображения в ArtBreeder, переделывал, возвращал в Photoshop, и снова редактировал. Результатом работы стали реалистические и качественные портреты», — сказал Вошарт.

Работа дизайнера уже заинтересовала учёных, которые отметили реалистичность портретов.

Вошарт отметил, что общался с группой специалистов, которые дали ему указания относительно определённых императоров. Выбор тона кожи является одной из областей, где возникает много споров, в частности, с императорами, такими как Септимий Север, который, считается, был потомком финикийцев или, возможно, берберов.

Вошарт сказал, что его целью не была романтизация императоров: «Выбирая бюст либо скульптуру, я отдавал предпочтение тому, который был сделан при жизни правителя. У некоторых императоров, которые были из последних династий либо правили недолго, нет бюстов. В этом случае я использовал изображение на монетах, а также описания семейного древа и места рождения. Иногда я создавал портреты из собственного воображения».

В июле Вошарт завершил первые 54 зарисовки, а на этой неделе выпустил обновлённые портреты в продажу.

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