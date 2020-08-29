Одесской каратистке Анжелике Терлюге открыли «звезду» в Киеве

В Киеве состоялось открытие четырёх новых звёзд на «Площади звёзд» у ТРЦ Gulliver, среди которых известная на весь мир одесская каратистка Анжелика Терлюга.

Об этом сообщает Укринформ.

«Звёзды получили — олимпийская чемпионка, легкоатлетка Наталья Добрынская, заслуженный мастер спорта, каратистка Анжелика Терлюга, олимпийский призёр по художественной гимнастике Анна Ризатдинова и украинский легкоатлет, чемпион мира, паралимпиец Игорь Цветов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на церемонии в присутствии нескольких десятков зрителей обладателям новых «звёзд» вручили цветы, золотые звёзды и подарки от спонсоров.

Кстати. Площадь звёзд — это совместный проект Министерства культуры молодёжи и спорта Украины и партнёров. Идею начали воплощать в жизнь в 2015 году.

Как сообщала Одесса News, Анжелику Терлюгу признали лучшей каратисткой мира всех времён в категории до 55 кг.

Фото: Укринформ