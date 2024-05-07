Сразу шесть каратистов Одесской области примут участие в чемпионате Европы

Шесть спортсменов Одесской областной федерации карате примут участие в стартующем чемпионате Европы, в среду, 8 мая, в Задаре (Хорватия).

Об этом сообщает Отделение НОК в Одесской области.

В чемпионате Европы примут заслуженные мастера спорта Украины Анита Серёгина (до 61 кг, тренер – Александр Тонкошкур), Анжелика Терлюга (до 55 кг, тренеры – Денис Морозов, Владимир Зарецкий), неоднократный чемпион Украины по каратэ Ярослав Фёдоров ( тренеры -Александр Тонкошкур, Алексей Коновалов), для которого это будет уже пятый чемпионат Европы, а также три дебютанта — Юлия Палашевская (до 50 кг, тренер – Дмитрий Негатуров), Дарья Ервачёва (командное кумите, тренер – Денис Крыловский) и Наталия Осадчук (тренер – Александр Тонкошкур).

По итогам выступлений на чемпионатах Европы у Анжелики Терлюги 7 медалей, 5 из которых золотые (3 – в личном турнире, 2 – в командном), в коллекции Аниты Серёгиной, для которой это будет 16-й (!) чемпионат Европы (первый – в 2008-м), 12 медалей (3-4-5), в том числе в личном кумуте – 9 (1-4-4).

На прошлогоднем чемпионате Европы Анжелика стала чемпионкой в личном кумите, Анита – завоевала серебро.

В первый день соревнований на татами выйдут Ярослав Фёдоров и Анита Серёгина.

Фото: пресс-служба отделения НОК Украины в Одесской области

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