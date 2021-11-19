Каратистка из Одессы Анжелика Терлюга попала в топ-30 журнала Forbes

Лучшая каратистка Украины Анжелика Терлюга вошла в престижный список «30 до 30» от журнала Forbes.

Это список наиболее успешных и перспективных в своих сферах граждан той или иной страны в возрасте до 30 лет, который был начат американским изданием Forbes в 2011 году, сообщает пресс-служба Украинской Федерации каратэ.

Сначала в списке были представители бизнеса, затем прибавились люди спорта, искусства, катализаторы общественных трансформаций.

Появились и континентальные списки «30 до 30», с 2016 года ежегодно публикуется общеевропейский перечень, а с 2020 года список делается и в Украине. Редакции в выборе среди поданных заявок помогает профессиональное жюри, отдельное для каждой категории кандидатов.

В этом году в категории «Спорт» членами жюри были: Станислав Медведенко – баскетболист, двукратный чемпион NBA; Элина Свитолина – теннисистка, победительница итогового турнира WTA; Олег Щербаков – главный редактор интернет-портала о спорте Tribuna.com.

В категории «Спорт» вместе с Анжеликой в ​​список попали пловец Михаил Романчук, каноистка Людмила Лузан, пловец-паралимпиец Максим Крипак.

Как сообщала Одесса News, Анжелика Терлюга в эти дни выступает на Чемпионате мира по каратэ в Дуьае (ОАЭ).

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod

Обсуждайте новости в нашем телеграм чате: https://t.me/onoduachat