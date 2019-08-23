Сегодня День Государственного Флага Украины

23 августа — День Государственного Флага Украины.

Праздник установлен «…в честь многовековой истории создания украинского государства, государственной символики независимой Украины и с целью воспитания уважения граждан к государственным символам Украины…» согласно Указу Президента от 23 августа 2004 года. В 2009 году были внесены изменения в этот указ, и основана ежегодная официальная церемония поднятия флага 23 августа по всей Украине.

Сегодня в 9 утра возле административного здания №1 Одесской областной государственной администрации на проспекте Шевченко, 4, будет поднят Государственный Флаг Украины.

Такая же церемония состоится в 10 часов у админздания Одесского городского совета на Думской площади,1.