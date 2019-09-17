В одесском цирке больше не будет номеров с животными

Окружной административный суд Одессы удовлетворил иск регионального управления Госэкоинспекции к одесскому цирку и запретил учреждению использовать в цирковых номерах диких животных.

Соответствующее решение суд принял 17 сентября, пишет ТАЙМЕР.

Изначально экологи требовали вообще приостановить хозяйственную деятельность цирка, но в ходе заседания они уточнили исковые требования: ограничить деятельность цирка в отношении содержания и эксплуатации диких животных, а также исправить ряд нарушений, указанных ранее в предписаниях 2018 года, которые цирк не выполнял.

«По установленным законом нормам, дикие животные должны содержаться в приближённых к естественной среде условиях и температурных режимах. Клетки и вольеры должны соответствовать нормам, предписанным каждому виду, а в цирке эти нормы, по выводам Госэкоинспекции, были нарушены. Следовательно, до исправления всех недочётов программы, включающие выступления диких животных, не могут проводиться», — говорится в сообщении.

Представителем цирка выступал коммерческий директор предприятия Юрий Горлачёв, который с требованиями и результатами инспекции не согласился, сославшись на то, что на балансе цирка животных нет, они лишь временно пребывают на территории, а во время проверки инспекторы допустили ряд ошибок и неточностей. Также Горлачёв подчеркнул,что ответственность за содержание и обращение с животными лежит на их владельцах, и даже клетку каждый хозяин предоставляет свою.

Перед началом судебного заседания работники цирка провели митинг с требованиями не отбирать цирк у города и детство у детей. На все объяснения истца, что цирк ни у кого не отбирают и даже не требуют прекращения его работы, сотрудники обвиняли госэкоинспекцию во лжи, заверяя, что животные содержатся в хороших условиях.

Отмечается, что руководство цирка намерено подать апелляцию на решение суда.

Фото: ТАЙМЕР