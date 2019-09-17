Одесский суд согласился передать в частные руки земли санатория «Красные зори»

16 сентября Одесский окружной административный суд завершил рассмотрение дела № 420/1434/19 по иску ЧАО «Укрпрофздравница» к Одесскому городскому совету по поводу земель санатория «Красные зори»./strong>

Об этом сообщает пресс-служба суда.

«Одесский окружной административный суд завершил рассмотрение дела № 420/1434/19 по иску частного акционерного общества лечебно-оздоровительных учреждений профсоюзов Украины «Укрпрофздравница» к Одесскому городскому совету, третье лицо: общество с ограниченной ответственностью «БУДЛАЙФ ИНВЕСТ», департамент культуры, национальностей, религий и охраны объектов культурного наследия Одесской областной государственной администрации о признании противоправным и отмене решения Одесского городского совета на разработку проекта землеустройства по отводу земельного участка ориентировочной площадью 4,0 га по адресу: г. Одесса, ул.Бернандацци, 4/6, для эксплуатации и обслуживания нежилых зданий санатория с помещениями торгового назначения и общественного питания. По этому адресу находится санаторий «Красные Зори», — говорится в сообщении суда.

Отмечается, что во время судебного заседания были объявлены вступительная и резолютивная части решения, в удовлетворении иска отказано.

Как сообщала Одесса News, 25 сентября 2018 года вспыхнул масштабный пожар в санатории «Красные зори». Предыдущий пожар здесь же случился 1 ноября 2017 года.