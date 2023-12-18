Закарпатский депутат-гранатомётчик судом отправлен под стражу без права на залог

Ужгородский горрайонный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога для депутата, который взорвал гранаты в здании Керецковского сельского совета.

Об этом в Facebook сообщил Ужгородский горрайонный суд Закарпатской области.

«17 декабря в соответствии с постановлением следственного судьи Ужгородского горрайонного суда, была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога в отношении 54-летнего гражданина Украины, действующего депутата Керецковского сельского совета Хустского района Закарпатской области VIII созыва, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 УК Украины (террористический акт)», – говорится в сообщении.

По данным следствия, подозреваемый приобрёл три взрывных устройства, похожие на гранаты, с целью влияния на принятие решений другими депутатамина сессии Керецковского сельского совета 15 декабря. Когда фигурант дела не достиг желаемого, он, ненадолго оставив помещение проведения сессии и вернувшись в зал, достал из карманов куртки три взрывных устройства и бросил на пол. В результате взрывов телесные повреждения разной степени тяжести получили 23 человека, присутствовавшие в сессионном зале, в том числе 16 мужчин и семь женщин в возрасте от 28 до 68 лет, у большинства из них диагностировали осколочные ранения, а также военный на протезах Василий Штефко, которому под стул бросил первые две гранаты подрывник.

Василий Штефко

Один из пострадавших

Сторона обвинения подчеркнула, что один из потерпевших умер от полученных повреждений, и ходатайствовала об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей без определения залога.

Погибший 55-летний депутат Виктор Прядиль

Сторона защиты и подозреваемый против удовлетворения ходатайства прокурора не возразили. В суде не уточнили, каким образом подозреваемый участвовал в заседании суда и был ли арестован, учитывая, что в результате подрыва он сам был тяжело ранен.

Местный журналист Виталий Глагола сообщил со ссылкой на источники в суде, что заседание проходило по видеоконференции «суд – больничная палата». По его данным, депутат будет пока находиться под охраной в больнице Свалявы, а затем его переведут в спецпалату Ужгорода или Мукачево. В СИЗО его принять не могут, т.к. пока подозреваемый не в состоянии ходить.

Председатель Керецковской громады Михаил Мушка

Для справки. Депутат Керецковского сельсовета в Закарпатской области Сергей Батрин, который во время заседания 15 декабря взорвал три гранаты, оставил дома предсмертную записку, которую нашли во время обысков. Из записки следует, что Батрин готовился к подрыву гранат. Детали не разглашаются из-за тайны следствия. Подрывник-депутат в день теракта хотел стать секретарём общины, но депутаты его не поддержали. Очевидцы утверждают, что именно это стало детонатором. После всего этого он попросил выйти тех, кто его поддерживал, на улицу. Те вышли. Он им сказал идти оттуда, а сам вернулся и бросил гранаты. Батрин занимался пассажирскими перевозками и имел давний конфликт с главой Керецковской теробщины. До инцидента Батрин неоднократно критиковал местную власть.

Батрин, несмотря на многочисленные ранения и тяжёлое состояние, пришёл в сознание в Свалявской больнице, с ним проводят следственные действия правоохранители. Его палату охраняет полиция, боясь самосуда родственников раненых.

Одесса News информировала, что в октябре 2023 года в Одессе, в офисе торговой сети «Копейка», два человека получили ранения в результате взрыва боеприпаса.

Фото: Виталий Глагола

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy