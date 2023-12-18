Подозрительная суета ночью вблизи границы насторожила одесских пограничников

В Одесской области вблизи села Гулянка с помощью беспилотного летательного аппарата подольские пограничники ночью задержали группу из 3-х нарушителей.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Беглецами оказались жители Днепропетровской, Киевской и Николаевской областей.

Как выяснилось, мужчины пытались воспользоваться услугой организатора переправки за границу через интернет-мессенджер. Свою помощь их «поводырь» оценил в 100 тысяч гривен с каждого.

За попытку незаконного пересечения государственной границы на правонарушителей составлены протоколы об административной ответственности. Дела направлены в суд.

Одесса News информировала, что в декабре 2023 года пограничники Подольского отряда обнаружили с помощью квадрокоптера с тепловизором и задержали недалеко от села Унтиловка Раздельнянского района Одесской области 4-х нарушителей госграницы, жителей Харьковской, Ровенской и Черкасской областей.

Фото и видео: Госпогранслужба

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