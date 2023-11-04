15 лет за решёткой проведёт агент ФСБ РФ, который ожидал оккупации Одессы

Агент ФСБ РФ, который передавал данные о ВСУ и ожидал оккупации Одессы приговорён к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщила пресс-служба Одесской облпрокуратуры.

Отмечается, что прокуроры в суде доказали, что осуждённый за денежное вознаграждение помогал врагу в проведении подрывной деятельности против Украины. Также в случае оккупации Одессы хотел получить должность начальника экономического отдела в незаконно созданных РФ правоохранительных органах.

«Он собирал разведданные о месторасположениях средств противовоздушной обороны ВСУ на территории одного из районов Одессы, их количестве, о личном составе и военной технике, осуществляющих охрану этих объектов. Для выполнения задач российских кураторов, во время поездки в Николаев, агент отслеживал поставки военной техники на передовую, сосредоточение военных, фиксировал места дислокации воинских частей и позиций ПВО», — говорится в сообщении.

Для коммуникации с представителями ФСБ РФ информатор использовал заранее отработанный анонимный телеграмм-канал. В текстовых сообщениях корректировщик подтверждал врагу координаты военных объектов ВСУ с помощью ссылки на Google maps.

За свои «услуги» он получил 1100 долл. США вознаграждения. С целью конспирации и не привлечения внимания к агенту, средства поступали небольшими частями в различные банковские учреждения (пункты получения денежных переводов) на территории Одессы.

Правоохранители задержали агента в марте 2023 года. Приговора суда он ожидал под стражей.

Одесса News информировала, что в октябре 2023 года контрразведка Службы безопасности провела многоэтапную спецоперацию, в результате которой вывела с территории непризнанного Приднестровья и задержала в Одесской области агента ФСБ.

Фото: Одесская облпрокуратура

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