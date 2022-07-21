В Одессе госрегистратор нанёс ущерб в 45 млн, без санкции изменив информацию в АС

В Одессе государственного регистратора подозревают в несанкционированном внесении изменений в базу данных автоматизированной системы, в результате чего государству нанесён ущерб в 45 миллионов гривен.

Как сообщает Одесская областная прокуратура, в 2019 году госрегистратор на основании поддельных документов, в частности, сфальсифицированных договора купли-продажи, якобы заключённого между госпредприятием и обществом, техпаспорта и акта приёмки-передачи зданий, незаконно изменил информацию, обрабатываемую в автоматизированной системе Государственного реестра недвижимого имущества.

«Своими противоправными действиями подозреваемый лишил права собственности ГП «Черноморско-Азовское производственно-эксплуатационное управление морских путей» на объекты недвижимого имущества по ул. Приморской в ​​Одессе, в том числе на нежилые помещения площадью 1119,1 кв.м», — говорится в сообщении.

По материалам следствия, госрегистратор внёс запись о регистрации права собственности на указанные помещения за другим владельцем, в результате чего законному владельцу имущества нанесено более 45 млн грн ущерба.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Отмечается, что также правоохранителями принимаются меры по установлению других причастных к совершённому преступлению лиц и возвращению имущества государству.

Кстати, в отношении госрегистратора в суде уже рассматриваются три обвинительных акта за совершение аналогичных преступлений и присвоение бюджетных средств.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи ГУНП в Одесской области при оперативном сопровождении сотрудников УСБУ в Одесской области и Одесского управления стратегических расследований ДСР НПУ.

По факту незаконного выбытия из госсобственности имущества ГП «Черноморско-Азовское производственно-эксплуатационное управление морских путей» решением Хозяйственного суда Одесской области уже удовлетворён иск прокуратуры в интересах государства в лице Фонда госимущества Украины, признано незаконным и отменено решение госрегистраторов, прекращено право собственности на нежилые здания площадью 1119,1 кв по ул. Приморской, истребованные в пользу государства. В настоящее время решение суда находится на исполнении.

Как сообщала Одесса News, в июле 2022 года Минобороны вернуло в своё подчинение земли военного полигона в Одесской области.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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