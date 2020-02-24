Американский ракетный эсминец Ross снова направляется в Чёрное море

Эскадренный миноносец USS Ross (DDG-71) ВМС США класса Arleigh Burke направляется в акваторию Чёрного моря для проведения операции по обеспечению безопасности и стабильности в регионе.

Об этом сообщает командование 6-го флота ВМС США в Twitter. «Этим визитом мы последовательно увеличиваем наши отношения с нашими черноморскими партнёрами. Устойчивые операции в Чёрном море имеют решающее значение для создания безопасной морской среды и обеспечения свободы судоходства», — говорится в сообщении.

Это первый нынешний визит корабля ВМС США в Чёрное море с начала 2020 года.

Кстати. Недавно этот эсминец работал совместно с французским авианосцем «Шарль де Голль» (R 91), в составе Объединённой оперативной группы 473 в Средиземном море во время операции FOCH, развёрнутой французским флотом.

Операции корабля в Чёрном море укрепляют взаимодействие с союзниками и партнёрами по НАТО и демонстрируют коллективную решимость в вопросах безопасности Чёрного моря в рамках операции «Атлантическое урегулирования».

Как сообщала Одесса News, американский ракетный эсминец USS Ross DDG71 заходил в Одесский морской порт 24 декабря 2019 года.