В Чёрном море украинские ВМС провели тренировки с кораблями США

В акватории Чёрного моря катерная тактическая группа с привлечением морской авиации Военно-морских сил Украины вместе с американскими эсминцем и кораблём обеспечения провели совместные тренировки в море.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба командования ВМС ВСУ.

«Это первые в этом году тренировки типа PASSEX с кораблями Соединённых Штатов Америки. Мы очень рады работать с нашими американскими партнёрами ради поддержания стабильности в Чёрном море. Тренировка типа PASSEX является прекрасной возможностью для усовершенствования мастерства, морской выучки и обмена опытом между экипажами наших кораблей. Постоянное участие сил украинского флота в тренировках типа PASSEX способствует повышению взаимной совместимости и освоению стандартам Североатлантического альянса», — цитирует пресс-служба командира флотилии ВМС Украины капитана 1-го ранга Юрия Федаша.

Отмечается, что во время выполнения тренировки в определённом районе были отработаны элементы по тактическому маневрированию, тренировки с использованием международной системы сигналов, освещения морской обстановки в районах интенсивного гражданского судоходства, тренировки по связи, противовоздушной обороне и отражению ударов противника.

По словам командира ракетного эсминца ВМС США Томаса Ралстона, взаимодействие и двусторонние учения проводятся для поддержания регионального сотрудничества и обеспечения морской безопасности.

Как сообщала Одесса News, в январе 2021 года в Одессе прошла конференция по планированию украинского-американских учений Sea Breeze — 2021.

Фото: Facebook

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