Украина успешно испытала крылатую ракету «Нептун» на одесском полигоне

В Украине успешно завершилось испытание крылатой ракеты Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун».

Об этом проинформировал Генеральный директор — Генеральный конструктор ДККБ «ЛУЧ» Олег Коростелёв, сообщает Defense Express.



«Мы впервые пролетели более 250 км по заданному маршруту и высотах. То есть можем сказать, что сегодня была завершена разработка летательного аппарата с заданными характеристиками», — заявил Генеральный конструктор.

По его словам, следующим этапом будут испытания, направленные на боевые характеристики ракеты.

Ракета Р-360 имеет массу 870 кг, массу боевой части -150 кг, дальность пуска до 280 км, скорость около 900 км/ч, а высота полёта над гребнем волн — от 3 до 10 м.

Комплекс обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет (то есть полный залп 6 пусковых установок), с интервалом пусков в залпе от 3 до 5 сек. Комплекс может находиться на расстоянии до 25 км от береговой линии, а необходимое время для его развёртывания составляет до 15 минут.

