После «Нептуна» в Одесской области испытывают «Тайфун-1»

В Одесской области в рамках масштабных ракетных тестирований проходит второй этап предварительных испытаний отечественных реактивных снарядов «Тайфун-1» на максимальную дальность.

Об этом говорится в сообщении Минобороны.

Отмечается, что «Тайфун-1» — это боеприпасы калибра 122 мм на замену реактивных снарядов «Град». Украинский образец, по заявлению производителя, имеет улучшенные характеристики.

Как сообщала Одесса News, днями в Одесской области продолжились государственные испытания ракетного комплекса «Нептун».

Фото: Минобороны