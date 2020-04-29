Одесская теннисистка тренируется на берегу Чёрного моря

25-я ракетка мира, одесситка Даяна Ястремская в условиях карантина тренируется на берегу Чёрного моря в родной Одессе.

Фото тренировки с тренером Александром Мельниченко теннисистка опубликовала на своей странице в Instagram.

На странице самого наставника также появились фото и видео, как Ястремская прямо у моря работает над общей физической подготовкой.

Также Даяна Ястремская призналась, что уже очень соскучилась по выступлениям в теннисных турнирах, но пока наслаждается прогулками по весенней Одессе.

«Я люблю быть дома, проводить время с близкими, но ещё больше я хочу на турнир. Обнимаю всех!», — написала Даяна.

Как сообщала Одесса News, Ястремская занимается волонтёрской деятельностью во время карантина.