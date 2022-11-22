Пограничники в Кодыме задержали призывника, пытавшегося сбежать в Молдову

Оперативные сотрудники Подольского пограничного отряда задержали двух граждан Украины при попытке незаконной переправки мужчины призывного возраста в Молдову.

Горе-путешественников правоохранители остановили на околице Кодымы Одесской области, сообщает Госпогранслужба.

Отмечается, что в остановленном пограничниками автомобиле марки ВАЗ под управлением 23-летнего жителя приграничья, находились ещё двое молодых людей. Выяснилось, что один из пассажиров пытался избежать призыва и, связавшись с местными жителями, попросил о переправке в Молдову.

«Услуга оказалась недешёвой, организаторы «трансфера» потребовали более $6 тысяч. Планы потерпели крах. Нарушители были задержаны и переданы Нацполиции для выяснения всех обстоятельств правонарушения», — говорится в сообщении.

Продолжаются следственные действия.

Как сообщала Одесса News, в октябре 2022 года во время проверки оперативной информации пограничники Подольского отряда совместно с сотрудниками СБУ также задержали двух граждан Украины, которые планировали незаконно попасть в Молдову.

Фото и видео: Госпогранслужба

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