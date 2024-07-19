Зеленский: Все территории Украины можно попробовать вернуть дипломатическим путём

Условия завершения войны в Украине зависят от союзников, которые могут надавить на страну-агрессора Россию.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в опубликованном 19 июля интервью ВВС, пишет издание ГОРДОН.

По словам президента, «не все территории будут отвоёваны силой».

«Я думаю, что сила дипломатии может помочь», – сказал Зеленский, отвечая на вопрос, сможет ли Украина восстановить довоенные границы страны.

В разговоре с британским общественным вещателем президент подчеркнул, что украинской армии крайне необходима возможность наносить симметричные ответы по врагу внутри РФ.

«Нам нужна очень сильная поддержка премьер-министра Великобритании, нужно это решение об оружии большой дальности. Россияне целятся по нашим больницам, школам и университетам, по нашему мирному населению, и мы просто хотим ответить», – отметил он.

Одесса News информировала, что украинские власти неоднократно заявляли, что настроены на деоккупацию всех захваченных с 2014 года украинских территорий, включая Крым. Зеленский отмечал, что не может быть никакого мира, достигнутого в результате территориальных компромиссов.

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