В Черноморске взорвался пропановый баллон, есть пострадавший

В городе Черноморск Одесской области во время сварочных работ 18 июля произошёл взрыв бытового пропанового баллона в смотровой яме гаража.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Отмечается, что в результате взрыва газовоздушной смеси возникло возгорание ёмкостей со горюче-смазочными материалами и легкового автомобиля.

«Спасатели ликвидировали пожар на общей площади 11 м2. Во время пожара пострадал мужчина, 1955 года рождения, который с ожогами верхних конечностей госпитализирован», — говорится в сообщении.

Причина пожара – взрыв газовоздушной смеси.

От ГСЧС привлекались 2 единицы спецтехники и 9 пожарных.

Одесса News информировала, что в июле 2024 года в Измаильском районе при ликвидации пожара обнаружили тело 15-летнего паренька.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy